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Aktüel

Sosyal mesafe ihlaline izin yok

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında özellikle ilçe merkezindeki PTT ve banka şubeleri önünde yoğunlaşan vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:31:31 -
Sosyal mesafe ihlaline izin yok

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında özellikle ilçe merkezindeki PTT ve banka şubeleri önünde yoğunlaşan vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için yoğun çaba sarf ediyor.


Bozüyük’te hafta başı olması sebebiyle ilçe merkezinde vatandaşlar yoğun bir şekilde PTT ve banka şubelerine akın ederek uzun kuyruklar oluşturuyor. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve bekçiler, kalabalığın olduğu alanlardaki vatandaşlara anonslar aracılığıyla sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Belirli aralıklarla kalabalığın yoğun olduğu yerlere gelen ekipler sosyal mesafenin ihlal edilmesine izin vermiyor.

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