Sosyal medyayı sallayan iddia! Selçuk Tepeli kovuldu mu?

Dün yabancı sermayeli FOX TV'nin Ana Haber Bülteni'nde izleyenleri utandıran anlar yaşandı.

Haber sunuculuğunu bir kenara bırakıp şovmenliğe soyunan Selçuk Tepeli, çiftçilerle ilgili bir haberi aktarırken stüdyodaki bardağa yumruk atmıştı.

Bugün AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından, “Fox TV Selçuk Tepeli'yi kovmuş. Yetmez... En ağır müeyyide bu kanala uygulanmalıdır. Bundan sonraki adım ne, kameralara mı girişeceksiniz?” ifadelerini kullanarak Tepeli’nin kanaldan kovulduğunu iddia etti.

Oda TV, yöneticileri FOX TV ile görüşmüş

Fox TV yöneticileri gelen iddialar sonrası Oda TV'ye açıklamada bulundu. Bu durumun hiç konuşulmadığını belirten kanal yetkilileri, Selçuk Tepeli'nin kovulmadığını belirtti.