Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! İşte Barış Pınarı Harekatı'nın özeti... Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte, dostumuz görünen birçok ülke Türkiye'nin karşısında yer aldı. Türkiye'ye karşı dünyanın birleştiğini gösteren görsel ise, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Amerika ve Avrupa tarafından yıllardır finanse edilen terör örgütü YPG'ye karşı, büyük bir operasyon başladı. Bölgede kurulmak istenen terör devletine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı, dünyanın gündemine oturdu. Çılgına döndüler Üst üste yapılan açıklamalarla Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini geri çekmesini isteyen ülkeler, adeta çılgına döndü. Türkiye kararlı Türkiye ise sınır güvenliğini sağlayıp, bölgedeki dengeleri yeniden değiştirme konusunda kararlı. Mehmetçik, YPG'li teröristleri tek tek etkisiz hale getirerek ilerlemeye devam ediyor. Sosyal medyayı sallayan görsel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlarla operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, siyasi konuda Türkiye'nin durumunu özetleyen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıma girdi. Fotoğrafta, Türk bayrağının karşısında terörü finanse eden ülkelerin bayrakları yer alıyor.

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