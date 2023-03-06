Sosyal medyayı salladı: Akşener döndüğüne bin pişman!
6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu aday olarak seçtiklerini açıklamasının ardından Meral Akşener'in memnuniyetsiz tavrı dikkatlerden kaçmadı. Akşener'in bu hareketleri ise sosyal medyada "döndüğüne bin pişman" şeklinde yorumlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı sırada 6'lı masadaki siyasi parti genel başkanlarının surat ifadeleri ise sosyal medyada gündem oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere diğer partilerin genel başkanlarının suratlarının asık olması dikkatlerden kaçmadı.
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