Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Emniyet'in harekete geçmesi bekleniyor
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Ece Ronay isimli kişi, yaptığı canlı yayında polislere yönelik ağza alınmayacak küfürler savurdu. Video büyük tepki çekerken, emniyet yetkililerin harekete geçmesi istendi.
Video paylaşım sitesi TikTok'ta sahilde karpuz yerken çektiği videosunu paylaşan ve bu şekilde 'fenomen' olan Ece Ronay, arkadaşı ile birlikte canlı yayın yaptı. Yaptığı canlı yayında ağza alınmayacak sözler kullanan Ronay, askerleri sevdiğini ancak polisleri sevmediğini söyledi. Sözlerinin devamında polislere yönelik küfürler savuran Ronay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Sosyal medya ayaklandı
Sosyal medyayı ayaklandıran görüntüyü görenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek Ronay'ı şikayet etti.