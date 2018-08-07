Sosyal medyadan terör propagandası: 7 gözaltı
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.07 Ağustos 2018 Salı 12:17
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde 7 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. İkametinde bulunamayan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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