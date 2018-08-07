Sosyal medyadan terör propagandası: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde 7 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. İkametinde bulunamayan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.