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Aktüel Sosyal medyadan satıyordu! SİBER polise yakalandı
Aktüel

Sosyal medyadan satıyordu! SİBER polise yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 15:05:00 -
Sosyal medyadan satıyordu! SİBER polise yakalandı

Sosyal medya üzerinden kesici alet satan kişi SİBER polise yakalandı.

Samsun'da sosyal medya üzerinden kesici ve delici aletler satışı yapan bir kişi SİBER polisi tarafından tespit edilerek polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kesici ve delici alet satışı yapıldığının tespit etti. SİBER polisinin tespiti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 147 adet kesici alet ile faturasız 23 adet traş makinası, 10 adet radyo, 15 adet matkap, 1 adet beton kırıcı ve delici , 2 adet spiral ve 4 adet elektrikli testere ele geçirildi. Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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