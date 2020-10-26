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Spor Sosyal medyadan duyurdu... Ronaldinho'dan kötü haber geldi! Sosyal medyadan duyurdu
Spor

Sosyal medyadan duyurdu... Ronaldinho'dan kötü haber geldi! Sosyal medyadan duyurdu

Eski yıldız futbolcu Ronaldinho yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:20:00 -
Sosyal medyadan duyurdu... Ronaldinho'dan kötü haber geldi! Sosyal medyadan duyurdu

Brezilyalı efsane yıldız oyuncu Ronaldinho koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yakın bir süre önce tutuklu olduğu Paraguay'dan ülkesine dönen Ronaldinho, sosyal medya aracılığıyla bir video paylaşarak koronavirüs testi yaptırdığını ve pozitif çıktığını duyurdu.

40 yaşındaki eski yıldız isim karantinada olduğunu da sözlerine ekledi.

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