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Yerel Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirildi
Yerel

Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahısın ikametinde çok sayıda silah ve silahlara ait mermi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 19:07:00 -
Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahısın ikametinde çok sayıda silah ve silahlara ait mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen bir şahsın yakalanmasına yönelik Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden bugün gerçekleştirilen operasyonel faaliyet neticesinde söz konusu şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ikamet aramasında 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 53 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, silaha ait fişek 1 adet cep telefonu ve sim kart, 4 adet hafıza kartı ele geçirildi.

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