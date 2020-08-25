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Aktüel Sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerine çocuğunu alet eden kişi Gaziantep'te yakalandı
Aktüel

Sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerine çocuğunu alet eden kişi Gaziantep'te yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:37:46 -
Sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerine çocuğunu alet eden kişi Gaziantep'te yakalandı

ANKARA (AA) - Sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerine çocuğunu alet eden kişi Gaziantep'te yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Twitter'da "#elifsaritutuklansin" isimli etiket ile ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda söz konusu fotoğrafları paylaşan kişinin "@elif.antplii" rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hesabı kullananın Y.E. isimli bir erkek olduğunun belirlenmesi üzerine, bu kişi Gaziantep'te yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun Türkiye ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.

Y.E'nin bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek Türkiye'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı tespit edildi.



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