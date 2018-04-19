Sosyal medyada terör operasyonu!

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K. ve R.B'nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiğini ve terör örgütü PKK propagandası yaptıklarını tespit etti.

Açıklamada, şüphelilerin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alındığı kaydedildi.