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Sosyal Medya Sosyal medyada tepki yağıyor! Namazla alay eden ahlaksız
Sosyal Medya

Sosyal medyada tepki yağıyor! Namazla alay eden ahlaksız

Yeniakit Publisher
2023-07-08 14:39:00 - 2023-07-08 14:50:39

Sosyal medyada yayınlanan videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden ahlaksız büyük tepki çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden ve bunu paylaşan şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için emniyete yazı yazılarak gözaltı talimatı verildi.

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