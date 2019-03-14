Sosyal medyada silah satanlara operasyon! Gözaltılar var İstanbul genelinde sosyal medya üzerinden yasa dışı silah satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasadışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit etti. Şüpheli 48 kişi hakkında alınan arama kararı üzerine sabah saatlerinde il genelinde operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Devam eden operasyon kapsamında şu ana kadar 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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