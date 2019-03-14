0553 313 94 23

Sosyal medyada silah satanlara operasyon! Gözaltılar var

İstanbul genelinde sosyal medya üzerinden yasa dışı silah satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:31
Sosyal medyada silah satanlara operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasadışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit etti. Şüpheli 48 kişi hakkında alınan arama kararı üzerine sabah saatlerinde il genelinde operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Devam eden operasyon kapsamında şu ana kadar 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:31
  1. İstanbul
  2. Sosyal medyadan silah satanlar
  3. silah kaçakçıları
  4. silah kaçakçılığı
  5. operasyon
  6. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kano: Gloria 2019 Cup
    1. Kano: Gloria 2019 Cup
    2. Murat Erkan kimdir nereli ve kaç..
    3. Yaşlı doktor evinde ölü bulundu
    4. Fuat Oktay açıkladı: Yarından itibaren..
    5. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan..
    6. Anka’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    8. Savunma Sanayi Başkanı Demir..
    9. Altın fiyatları
    10. Firari FETÖ’cü Emniyet Müdürü..
    11. FETÖ sanığı: “Fethullah Gülen’den..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık..
    13. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    14. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr...
    15. AB Konseyi Başkanı Tusk’tan Brexit..
    16. CHP’li Milletvekilleri Tezcan ve..
    17. Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor
    18. Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması
    19. Diyaliz hastalarına diyabet eğitimi
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!