Sosyal medyada provokasyon yapan şüphelilere inceleme
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya platformlarında terör propagandası yapan ve provokasyon amaçlı paylaşımlar gerçekleştiren şüpheliler hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırılar sonucu şehit düşen askerlerimizle ilgili sosyal medya platformlarında sanal devriyelere başlandığını duyurdu.
Sosyal medya platformlarında terör propagandası ve provokasyon amaçlı paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında inceleme başlatıldığını belirten Değirmenci resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya platformlarında terör propagandası yapan ve provokasyon amaçlı paylaşımlar gerçekleştiren şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ise 7/24 sanal devriye faaliyetleri sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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