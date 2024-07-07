Sosyal medyada paylaştığınız videolara dikkat ! Başınız yanabilir!

Dolandırıcılar internet siteleri ve uygulamalar üzerinden vatandaşları daha kolay ağlarına düşürmek için gelişen teknolojiyi kullanmaya başladı. Yapay zeka teknolojisini kullanıp, haberleşme uygulamaları üzerinden ünlü kişilerin kılığına giren dolandırıcıların vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiklerine dikkat çeken uzmanlar, dolandırıcıların bu ağına takılmamak için arayan kişinin kesinlikle teyit edilmesi noktasında uyarıda bulunuyor.

Sosyal medya platformları ile illegal yollardan kazanmak isteyen dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyordu. Gelişen teknoloji ile beraber dolandırıcılık ağına yapay zeka da karıştı. Dolandırıcılar sosyal medyadan paylaşımı yapılan videoları yapay zeka ile çalınan video sahibinin sesi ve görüntüsüyle hazırlayıp dolandırıcılık sistemine dahil ederek en yakınlarını ağlarına düşürüyor. Dolandırıcılar aradıkları videoyu bulamadıkları zamanda ise ünlülerin videolarını kendi sistemlerine dahil ederek vatandaşları mağdur ediyor.

Yapay zekanın kullanımıyla beraber ünlülerin yüzleri, siyasi figürlerin görüntülerinin video montaj edilmesi şeklinde dolandırıcıların sistemlerinin ilerlediğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Günümüzde yapay zekanın gelişimiyle beraber maalesef dolandırıcıların, dolandırıcılık yöntemlerini arttırma potansiyelleri de arttı. Bu yöntemle bakarsak dolandırıcılar sahte ses, sahte video ve sahte web siteleri tarzında dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak vatandaşları mağdur ediyor. Bu nedenle baktığımızda yapay zekanın kullanımıyla beraber, ünlülerin yüzleri, siyasi figürlerin görüntüleri, yüzleri video montaj edilmesi şeklinde. Vatandaşlar bu hazırlanan ses kaydı veya video ile aranarak bir tuzağa düşürüldükten sonra para talep edilmektedir. Bu noktada vatandaşlar yapay zekayı hiç bilmeseler dahi yapmaları gereken durum cep telefonlarına gelen klasik mesajlardan biri olan polis, asker, savcı sizi aramaz şeklindeki uyarılar dikkate almaları gerekiyor. Bu noktada da sizi kesinlikle bir siyasi figür, emniyet müdürü veya herhangi bir savcı veya herhangi bir ünlü sizi arayıp sizden para talep etmez. Eğer bu durumla karşılaştıysanız ve sizinle konuşan kişinin sesi, tanıdığınız bir figürse muhtemelen dolandırılmaya çalışıyor karşıdaki kişi. Bu noktada sizi arayan telefon numarasını adresinizin bulunduğu en yakın karakola bildirerek dolandırıcılardan kurtulmak için kendilerinden şikayetçi olabilirsiniz. Bu noktada yapay zekanın gelişimi, olumlu olsa da bu tarafı olumsuz yön bir tarafıdır. Çünkü bu tamamen menfaat elde etmeye yönelik bir çalışmadır. Dolandırıcılar özellikle güçlü siyasi figürlerin yüzleri ve seslerini kullanarak mail, WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara phishing (yemleme) yöntemi gönderilip kendilerinden kredi çekilir, kredi kartından para çekilmesi veya hesaplarında bulunan paraları, yatırımlarını kendilerine gönderilmesini istemektedirler. Bahsettiğimiz üzere vatandaşlar bu durumla karşılaştıklarında karakola gidip şikayetçi olmalıdırlar. Tekrar ifade etmek gerekirse sizi hiçbir ünlü hiçbir siyasi figür arayıp cebinizdeki parayı sizden istemez. Bu noktada vatandaşlarımızın bilgili olması gerekiyor" dedi.

"Büyük isimleri dahil ederek daha büyük bir korku hegemonyası oluşturmak istemektedirler"

Dolandırıcıların hedefinin mağdur edecekleri kişiyi daha büyük korku ile daha kolay dolandırıcılık ağına düşürmek olduğunu aktaran Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Bu durumda baktığımızda vatandaşlar yapay zeka yöntemiyle özellikle Türkiye değil dünya çapında olan bir dolandırıcılık yöntemi bu. Dolandırılan kişiler milyonlar kaybediyorlar bu hususta. Çünkü düşünün sizi bir siyasi figür arıyor, bu yöntemle örneğin sizin isminizi vererek 'böyle böyle bir olaya isminiz karışmış ve sizden bir şey talep ediyoruz' şeklinde büyük isimleri dahil ederek daha büyük bir korku hegemonyası oluşturmak istemektedirler. Bu noktada video değil de dediğimiz gibi video zaten artık daha bilinen bir durum olmaya başladı ancak ses konusu telefonla yapılan sistemler var. Bu sistemlerde istenilen numaradan aranabiliyor. Yani 155, 112 veya istediğiniz herhangi bir numarayla karşı tarafı inandırmak için özel bir numara gibi mağdur kişiyi daha kolay inandırmak için o numara üzerinden de arayarak onun da sesini yapay zekayla dolandırıcılık olayı gerçekleşiyor. Sizi çok iyi tanıyan veya sizin yasa dışı yollarla bilgilerinizi ele geçirmiş kişiler de yakınlarınızın seslerini kullanabilir. Örneğin sosyal medya platformlarında biri görüntü video atmıştır ve sesi orada görünüyor, konuşurken duyuluyordur. Bu kişiler sesi yapay zeka aracılığı ile vatandaşın numarasından yani yakınınızdan sizi onun sesiyle arayıp para isteyebilir. Bu çok olağan bir durum. Bu tür olayla karşılaşıldığında sizi kim aradıysa telefonu kapatıp tekrar o numarayı arayıp tehdit etmenizi tavsiye ederim. Eğer teyit ettiğiniz numara gerçekten bu durum içerisinde değilse az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi adresinize en yakın karakola şikayetçi olmanız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Vatandaşların mutlaka şikayetçi olmalarını tavsiye ediyoruz"

Akman son olarak "Vatandaşlar şikayetçi olduğunda karşı tarafın tabii gizlenme yöntemleri var. Bu yöntemler kendilerine ulaşıldığında karşı tarafın bir nitelikli dolandırıcılık üzerinden bilişim sistemleri kullanmak marifetiyle olan bir suç bu. Nitelikli dolandırıcılıktan ağır ceza mahkemesine dava açılır ve bu dava görülür. Vatandaşların bu tarz durumlarla karşılaştıklarında mutlaka şikayetçi olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü Siber Suçlar bu durumu araştırır. Kişiye ulaşır ve ağır ceza mahkemesinde sanık yargılanır, ceza alır ve bizden almış olduğu herhangi bir para varsa bu paranın geri vermesine hükmeder" diye konuştu.

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