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Yerel Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sürücüye 165 bin liraya mal oldu!
Yerel

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sürücüye 165 bin liraya mal oldu!

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sürücüye 165 bin liraya mal oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüye ceza yağdı. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Poligon mevkiinde kaydedilen görüntüler üzerine İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Poligon mevkiinde aracıyla drift atan sürücünün görüntüleri çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler zerine İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede drift atan 16 PB 518 plakalı otomobilin sürücüsünün F.Ü. olduğu tespit edildi. Sürücüye drift atmadan 140 bin TL, trafik kuralı ihlallerini sosyal medya veya internet gibi mecralarda alenen paylaşarak özendirme kapsamında ise 25 bin TL olmak üzere toplam 165 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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