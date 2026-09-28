  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarı kafa Trump’tan skandal İran tiyatrosu: Sıkışınca olmayan nükleere sarıldı Bülent Tezcan AK Parti’ye “Gidin de görelim” dedi! Peki “dönecekler” dediği kaçak kızı ve damadını ne zaman göreceğiz? Şehit Yazıcıoğlu’nun yanında yetişen bir siyasetçiye yakışmadı! Fon vurgununu başörtüsüne bağlayan Ağıralioğlu’na tepki! Fon soruşturması ile ilgili tedbir iddiasına yalanlama! İlave yeni bir tedbir kararı bulunmuyor Fon Soruşturmasında 10 şüpheliye adli işlem 4. dalga operasyonda 8 gözaltı daha FETÖ ekonomi güvenliği için de tehdit Erdoğan’ın tavrı, 'Kızım Fatıma da hırsızlık yapsa elini keserim' diyen Peygamberimizin tavrıdır! Bu irade o eli keser Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak Ali Karahasanoğlu noktayı böyle koydu: “Kızımız Fatıma da olsa... Cezası ne ise kesilir! AK Parti’nin farkını görün”
Gündem Olumsuz hava şartları ulaşımı vurdu: BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
Gündem

Olumsuz hava şartları ulaşımı vurdu: BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Olumsuz hava şartları ulaşımı vurdu: BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin İstanbul, Mudanya ve Armutlu’yu kapsayan 12 seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'de İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'te Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den birçok kente kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den birçok kente kuvvetli yağış uyarısı

Gündem

Meteoroloji’den birçok kente kuvvetli yağış uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23