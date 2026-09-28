Olumsuz hava şartları ulaşımı vurdu: BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa Deniz Otobüsleri’nin İstanbul, Mudanya ve Armutlu’yu kapsayan 12 seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'de İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'te Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.