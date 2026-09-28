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Bilim insanları ada altından gelen yeni tektonik süreci tek tek inceledi! Kimse farkında değil...

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Giriş Tarihi:

Bilim insanları ada altından gelen yeni tektonik süreci tek tek inceledi! Kimse farkında değil...

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında yer alan Vancouver Adası açıklarında bulunan Cascadia'da araştırmacılar, yer altında aktif bulunan tektonik hareketleri ayrıntılı şekilde inceledi.

#1
Foto - Bilim insanları ada altından gelen yeni tektonik süreci tek tek inceledi! Kimse farkında değil...

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki Cascadia dalma bölgesinin zamanla küçük tektonik parçalara ayrıldığını ortaya çıkardı. Araştırma, dev dalma bölgelerinin bir anda yok olmak yerine milyonlarca yıl boyunca parçalanarak değişebileceğini gösteriyor.

#2
Foto - Bilim insanları ada altından gelen yeni tektonik süreci tek tek inceledi! Kimse farkında değil...

ABD'deki Louisiana Üniversitesi'nden araştırmacılar, Pasifik Kuzeybatısı'nın altında bulunan Cascadia dalma bölgesindeki tektonik hareketleri ayrıntılı şekilde inceledi. Araştırmada, bölgedeki dev tektonik yapının tek parça halinde hareket etmek yerine zaman içinde çatlayarak daha küçük levha parçalarına ayrıldığı belirlendi. Bilim insanlarına göre elde edilen bulgular, dalma bölgelerinin nasıl değiştiğine ilişkin mevcut bilgiler açısından önemli veriler ortaya koyuyor.

#3
Foto - Bilim insanları ada altından gelen yeni tektonik süreci tek tek inceledi! Kimse farkında değil...

Araştırmanın merkezinde Vancouver Adası açıklarında bulunan Cascadia dalma bölgesi yer alıyor. Bu bölgede Juan de Fuca ve Explorer levhaları, Kuzey Amerika levhasının altına doğru ilerliyor. Dalma bölgeleri, büyük depremler ve volkanik faaliyetlerin meydana gelebildiği dünyanın en aktif jeolojik alanları arasında bulunuyor. Araştırmacılar, bölgedeki yapıyı incelemek için geçmiş dönemlere ait sismik verileri yüksek çözünürlüklü sismik görüntülerle birleştirdi. ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenen CASIE21 çalışması kapsamında araştırma gemisinden okyanus tabanına ses dalgaları gönderildi. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki denizaltı kablosu ise bu dalgaların geri dönüşlerini kaydetti.

#4
Foto - Bilim insanları ada altından gelen yeni tektonik süreci tek tek inceledi! Kimse farkında değil...

Araştırmacılar, bölgedeki yapıyı incelemek için geçmiş dönemlere ait sismik verileri yüksek çözünürlüklü sismik görüntülerle birleştirdi. ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenen CASIE21 çalışması kapsamında araştırma gemisinden okyanus tabanına ses dalgaları gönderildi. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki denizaltı kablosu ise bu dalgaların geri dönüşlerini kaydetti. 75 KİLOMETRELİK ÇATLAK TESPİT EDİLDİ Elde edilen görüntüler, dalma levhasında çok sayıda çatlak bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar tarafından belirlenen çatlaklardan birinin yaklaşık 75 kilometre uzunluğunda olduğu ve bölgede yaklaşık 5 kilometrelik bir yer değiştirmeye yol açtığı belirtildi. Bölgenin bazı kesimlerinde depremlerin devam ettiği, bazı kesimlerde ise sismik hareketliliğin oldukça düşük olduğu tespit edildi. Bilim insanları, bu farklılığın levhanın bazı bölümlerinin birbirinden ayrılmaya başladığına işaret edebileceğini değerlendiriyor. MİKRO LEVHALAR OLUŞUYOR Araştırmaya göre süreç ilerledikçe büyük tektonik levhanın bazı bölümleri birbirinden koparak daha küçük yapılara dönüşebiliyor. Bu küçük bağımsız yapılar mikro levhalar olarak adlandırılıyor. Araştırmacılar, transform fayların da bu parçalanma sürecinde adeta birer "jeolojik makas" gibi hareket ettiğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bu tür kırılmaların tamamlanması milyonlarca yıl sürebiliyor. Levha parçalandıkça, dalma hareketini sürdüren kuvvetlerde de değişim meydana geliyor. Bu durumun uzun vadede Cascadia bölgesinin jeolojik yapısını ve hareket biçimini değiştirebileceği değerlendiriliyor. Araştırma, büyük tektonik sistemlerin sabit ve değişmez yapılar olmadığını, milyonlarca yıllık süreçlerde parçalanarak yeniden şekillenebildiğini ortaya koyuyor.

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