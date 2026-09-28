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Spor Fatih Terim'in Montella sözleri olay oldu
Spor

Fatih Terim'in Montella sözleri olay oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fatih Terim'in Montella sözleri olay oldu

A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in Vincenzo Montella ile ilgili sözleri dikkat çekti.

A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta bu akşam oynanacak Türkiye-İtalya maçı öncesinde İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’a konuştu. Terim, Vincenzo Montella’nın görevine devam etmesi kararını yorumladı.

Her iki takımın da gruptaki ilk maçlarını kaybettiğini hatırlatan Fatih Terim, ''Milli takımınızın ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Ancak bu maç, Türkiye’nin Dünya Kupası sonrasında yeniden toparlanması için iyi bir fırsat.'' dedi.

 

''OLAĞANÜSTÜ YETENEKLER VAR''

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız’ın sakatlıklarına değinen deneyimli hoca, ''Türkiye’nin elinde Arda Güler ve çok gelecek vadeden Can Uzun gibi olağanüstü yetenekler var. Bu tür maçlar, öne çıkıp sorumluluk almak için fırsattır.'' diye konuştu.

Terim, A Milli Takım’ın karakter ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak ''İtalya’ya karşı oynarken cesur ve akıllı olmalısınız. En ufak hatayı bile değerlendirebilecek tecrübeye sahip bir rakiple karşı karşıyasınız.'' ifadelerini kullandı.

 

''KENDİNE HAS FİKİRLERİ OLAN BİRİ''

Vincenzo Montella'ya destek gösteren deneyimli teknik adam, ''Vincenzo oyunu iyi okuyan, kendine has fikirleri olan biri. Dünya Kupası’nın ardından onunla yola devam etme kararı, TFF'nin kendisine ve yaptığı işe duyduğu güveni gösteriyor. Ben her zaman istikrardan yana oldum. Çünkü bir takımın belirli bir oyun tarzı oturtması zaman alır. Birkaç yıl önce Uluslar C Ligi’nde olduğumuzu düşünürsek, hem o hem de kadro övgüyü hak ediyor.'' şeklinde konuştu.

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