PKK silah bırakınca Mehmetcik çekilecek mi? Irak’taki Türk üsleri müzakere masasında

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesine günler kala, Irak hükümetinin silahlı grupların silahsızlandırılmasıyla ilgili yürüttüğü görüşmeler hız kazandı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, silahlı gruplarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkeden çekilme tarihinin daha önce belirlenen takvim doğrultusunda 30 Eylül olduğunu söyledi. Sabah el-Numan, hükümet ile gruplar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Silahlı gruplarla yürütülen görüşmeler kapsamında belirli takvimlerin oluşturulduğunu ifade eden el-Numan, grupların çoğunun bu takvimlere uyum sağladığını belirterek, "İnşallah bu dosya kısa süre içinde kapatılacak" dedi. Irak hükümeti, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ile ilgili kurumların, grupların liderleriyle görüşmeler ve uzlaşılar yürüttüğünü kaydeden Iraklı sözcü, bu konuda gruplardan da olumlu karşılık geldiğini söyledi.

TÜRK ASKERİ ÇEKİLECEK Mİ?

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü el-Numan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika-Zilikan Üssü'nden çekilmesi konusuna ilişkin "Özellikle terör örgütü PKK'nın silahlarını teslim etmesinin ardından Türk askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'ye ait üslerin Irak güçlerine devredilmesi konusunda görüşmeler ve ortak bir anlayış var" diye konuştu. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen el-Numan, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik durumunun ele alındığını aktardı.

Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında da terör örgütü PKK ve uzantılarının varlığının sona erdirilmesi ve bu dosyanın kapatılması konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten el-Numan, "Sincar'daki Peşmerge güçleriyle de görüşme gerçekleştirildi ve onlar da silahlarını plan kapsamında teslim edecekler" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE BAĞLARIMIZ ÇOK DERİN

Irak-Türkiye ilişkilerine de değinen el-Numan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirterek "İki ülke arasında çok sayıda ortak ve derin bağ bulunuyor. Ekonomik ilişkiler de büyük önem taşıyor. Irak'taki güvenlik istikrarının ve güvenlik alanındaki uzlaşıların ekonomik ilişkilere olumlu yansıyacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Sabah el-Numan, Türkiye ile Irak arasında önemli düzeyde ticari ilişkilerin bulunduğuna vurgu yaptı.

TÜRKİYE BİZE HEP DESTEK VERDİ

Türkiye ile güvenlik alanındaki iş birliğinin olumlu olduğunu dile getiren Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sözcüsü, iki ülke arasında hayata geçirilmesi beklenen mutabakatların bulunduğunu söyledi. İstihbarat koordinasyonu, iş birliği ve bilgi paylaşımının devam ettiğini belirten Sabah el-Numan, Irak Terörle Mücadele Servisi'nin de Türkiye tarafıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde olduğunu ifade etti. Iraklı sözcü, yeni mutabakatların hazırlanması için de çalışmalara başlanacağını söyledi. Türkiye'nin Irak'ın istikrarından yana olduğunu belirten el-Numan, "Türkiye, terörle mücadele ve terörün ortadan kaldırılması konusunda bize destek verdi. Dolayısıyla Irak'ın istikrarı Türkiye açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.