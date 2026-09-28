Sarı kafa Trump’tan skandal İran tiyatrosu: Sıkışınca olmayan nükleere sarıldı

ABD ile terör devleti İsrail ittifakının İran’a karşı başlattığı ve 7 ayı geride bırakan savaşta işler tersine dönünce Beyaz Saray’da akıl tutulması baş gösterdi. ABD içinde patlak veren dizel ve yakıt krizi, rekor kıran enflasyon ve yaklaşan Kongre seçimleri nedeniyle köşeye sıkışan ABD Başkanı Donald Trump, girdiği bataktan yalanlarla çıkmaya çalışıyor. Sahada sonuca ulaşamayan ve ABD ekonomisini çöküşün eşiğine getiren Trump, Tahran’ın sunduğu ateşkes teklifini reddettikten sonra kameralar karşısına geçerek uydurma zafer masalları anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen yok edildiğini ve nükleer silahlar konusunda artık bir endişeye gerek kalmadığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki savaşta 7 ay geride kaldı.

Savaş sürecinden tüm dünya derinden etkilendi.

Başta artan petrol fiyatları olmak üzere, savaşın ekonomik etkileri hâlâ hissediliyor.

ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

İran, Donald Trump'a bir ateşkes teklifi sunmuş ancak ABD Başkanı bu teklifi reddettiğini açıklamıştı.

Ateşkes teklifini reddeden Trump, kameralar karşısına geçerek son duruma dair açıklamalarda bulundu.

"NÜKLEER KAPASİTESİ TAMAMEN YOK EDİLDİ"

Nükleer silahlar hakkında konuşan ABD Başkanı, "İran konusunda nükleer silahlar için artık endişelenmemize gerek yok. Nükleer kapasitesi tamamen yok edildi." ifadelerini kullandı.

"PETROL HARİÇ FİYATLAR DÜŞÜYOR"

Artan akaryakıt fiyatlarına da değinen Trump, şunları kaydetti:

"Petrol hariç fiyatlar düşüyor ki o da Biden döneminden daha düşük seviyede.

"ÜLKEMİZ GERÇEKTEN ÇOK İYİYE GİDİYOR"

Ülkemiz tarihinin en kötü enflasyonunu devraldık ve bu oran hızla düşüyor.

Emeklilik fonları ve borsalar tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ülkemiz gerçekten çok iyi gidiyor."