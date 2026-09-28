Selvi: Fon krizine Başkan Erdoğan el atıyor! Büyük dalgada kelleler uçabilir!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, siyaset ve ekonomi gündemini sarsan fon krizine dair AK Parti kulislerindeki son durumu köşesine taşıdı. Selvi, parti içindeki milletvekillerinin yaşananlardan dolayı "infial halinde" olduğunu belirterek, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte sürpriz tutuklamaların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak yeni görevden almaların kapıda olduğunu iddia etti.

CUMHURBAŞKANININ TAVRI KESİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin patlak verdiği ilk andan itibaren dirayetli bir yönetim sergilediğini belirten Selvi, ABD'den verdiği "Sorumluluğu olanlardan hukuk önünde hesap sorulacak" sözlerini hatırlattı. Erdoğan'ın yurda döner dönmez ilk toplantısını gerçekleştirdiğini ve yarın Ankara'da çok daha kapsamlı bir zirveye başkanlık edeceğini aktaran Selvi, bu adımların krizin başka alanlara sıçramasını (metastaz) engelleyeceğini ileri sürdü. Yazıda ayrıca Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını "jet hızıyla" kabul ettiği aktarıldı.

KELLELER GİDEBİLİR

Soruşturmanın seyrine dair çarpıcı öngörülerde bulunan Selvi, sürecin henüz çok başında olunduğunu vurguladı. "Pandora'nın kutusu yeni açıldı" ifadelerini kullanan yazar, adli birimlerin şu an sadece "işin köpüğüyle" uğraştığını ve soruşturma derinleştikçe kamuoyunu şaşırtacak sürpriz tutuklamalara tanık olunabileceğini öne sürdü. Selvi ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte taviz vermeyerek "bazı kelleleri uçurabileceğini" iddia etti.

FATURAYI GARİBAN DEĞİL, VURGUNU YAPANLAR ÖDESİN

AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri aktaran Selvi, vekillerin kriz karşısında büyük bir tepki ve "infial" içinde olduğunu, en ufak bir usulsüzlüğe karışan herkesten hesap sorulmasını beklediklerini yazdı. Geçmişteki banker ve batık banka krizlerinde faturanın halka kesildiğini hatırlatan Selvi, İnci Taneleri dizisindeki karaktere atıfta bulunarak "Herkes yer içer hesabı Dilber öder durumu olmamalı. Fon krizinin faturası borsanın yolunu bilmeyen gariban vatandaşa değil, yüksek kazanç elde edenlere kesilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS'TE 'ARAŞTIRMA ÖNERGESİ' BEKLENTİSİ

Olayın siyasi boyutuna da değinen Selvi, AK Parti'nin Meclis açıldığında stratejik bir adım atabileceğini yazdı. İktidar partisinin fon krizinin tüm yönleriyle incelenmesi için bir meclis araştırma önergesi verebileceğini belirten Selvi, bu hamleyle hem ön alınmış olacağını hem de Erdoğan'ın krizdeki tavizsiz çizgisinin destekleneceğini savundu.