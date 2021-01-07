Sosyal medyada patlayan video! Kadir Mısıroğlu ABD için tarih vermişti

ABD'de yaşanan olaylar sonrası Kadir Mısıroğlu'nun ABD'nin 2020 yılında yıkılışının başlayacağını söylediği video sosyal medyada patladı.

Trump taraftarları kongre binasını bastı

ABD'de gerilim dolu saatler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.

Başkan Trump'ın gerginlik dolu konuşmasının ardından taraftarları başkent Washington'da kongre binasını bastı. Çıkan çatışmada Trump taraftarı bir kadın da vurularak göğsünden yaralandı.

Pensilvanya Valisinden 'darbe girişimi' açıklaması

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi.

Biden: Bu bir kalkışmadır

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden Donald Trump'a çağrıda bulunarak, "Ulusal televizyona çık ve şimdi yeminini tut ve anayasayı savun ve bu ablukanın bitmesini talep et." derken bunun bir kalkışma olduğunu söyledi.

Kadir Mısıroğlu'nun videosu sosyal medyada patladı

Tüm bu olayların ardından Kadir Mısıroğlu'nun videosu sosyal medyada patladı. Mısıroğlu, yıllar önce yaptığı konuşmada ABD'nin 2020 yılında yıkılışının başlayacağını söylüyor. Başka bir konuşmasında da dünyada iki gücün ortaya çıkacağını bunların da Çin ve Türkiye olacağını söylüyor.