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Spor
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Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır

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Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır

Beşiktaş dört gözle kaptan Orkun'u bekliyor.

#1
Foto - Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır

Orkun Kökçü için "Yürüyor işte, oynasın" diyenlerin bilmediği normal ayakkabı ile krampon giymek arasındaki fark... Eğer kaptan tam iyileşmeden dönerse, belki de aylarca sahalardan uzak kalacak.

#2
Foto - Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün sakatlığı camianın ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Herkes birbirine "Ne zaman dönecek?" diye sorarken, asıl korku; "Bir an önce sahalara döndürelim" baskısının yaratacağı erken dönüş riskinin faturasının çok ağır olabileceği yönünde.

#3
Foto - Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır

Celtic maçında forma giyemeyecek olan, Gençlerbirliği maçında ise kadroda olma ihtimali bulunan Orkun'un topuğundaki rahatsızlık tamamen ortadan kalkmadan sert antrenman programına ve saha çalışmalarına dahil edilmeyeceği belirtildi.

#4
Foto - Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır

Kamuoyunda dolaşan "Orkun'u gördük, yürüyordu" yönündeki izlenimlerin yanıltıcı olduğu; normal ayakkabı giymek ile krampon giymek arasında tabana binen yük bakımından ciddi farklar bulunduğu kaydedildi.

#5
Foto - Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır

Orkun Kökçü'nün yaşadığı tipteki ayak tabanı sakatlıklarında en büyük tehlike, erken dönüş riski olarak dikkat çekiyor. Verilen 2-3 haftalık sürenin sonunda doku tam olarak iyileşmeden oyuncunun sahaya sürülmesi durumunda, tabandaki yoğun yük binişi nedeniyle sakatlığın nüksetme ihtimali bulunuyor. Böyle bir senaryoda ise tedavi ve sahalardan uzak kalma süresinin ayları bulabileceği uyarısı yapılıyor.

#6
Foto - Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır

Yıldız futbolcunun sahalara döndükten sonraki ilk 1-2 haftalık periyotta fiziksel olarak daha ekonomik oynamak zorunda kalabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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