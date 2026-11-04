İzmir'de nefes kesen gövde gösterisi! Foça'da 630 komando milli silahlarla ölümcül parkurlara girdi!
İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen görkemli Savaşçı Yarışması'nda nefesler tutuldu.
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İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen görkemli Savaşçı Yarışması'nda nefesler tutuldu.
31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında 3 ayrı kışlada icra edilen dev organizasyonda, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı en seçkin komando birliklerinden katılan 105 unsur ve 630 çelik bilekli savaşçı, tamamen yerli ve milli silahlarla gerçek muharebe şartlarında amansız bir mücadeleye tutuştu.
Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Savaşçı Yarışması, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında devam ediyor. Tamamen yerli ve milli silah, teçhizat ile mühimmatın kullanıldığı yarışma, Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı ve Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı olmak üzere üç ayrı kışlada gerçekleştiriliyor. Yarışma kapsamında hızlı ve sütreli, sıcak temas, gece avı ve büyük kapışma olmak üzere dört farklı parkur eş zamanlı olarak icra ediliyor. Yarışmada Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando Özel Harekat ve Jandarma Komando Tabur Komutanlıklarından toplam 105 unsur ve 630 yarışmacı yer alıyor.
Jandarma Üsteğmen Hasan Tanık, yarışmanın üstün fiziki ve zihinsel dayanıklılık, taktik beceri ve operasyonel uyum yeteneklerini geliştirmek, gerçek muharebe şartlarına hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak, silah arkadaşlığı ve birlik ruhunu ortaya koymak maksadıyla icra edildiğini belirterek, "Yarışmanın icrası kapsamında tek er seviyesinde fiziki kondisyon, atış becerisi, durumsal farkındalık ve emniyet prosedürleri, unsur seviyesinde ise görev ortamında karşılaşılabilecek gerçek durumlar karşısındaki hareket tarzları, hedef tespiti, mayınlı arazide ilerleme, yaralı kıymetlendirilmesi ve tahliyesi, harita bilgisi ile gündüz ve gece atış becerisi ölçülmektedir. Yarışma, teorik eğitim ile sahada uygulama arasında köprü vazifesi görmektedir. Personelimizin irtibat ve koordinasyon, taktiksel düşünme yeteneklerini geliştirmektedir. Bu sayede operasyonel kabiliyetlerimiz gerçek zamanlı senaryolarla test edilerek, sahada daha etkin, stres altında hızlı karar verme, zorlukları aşarken unsur olarak göstermiş oldukları çaba ve gayret ile birbirlerine güven duymalarını da pekiştirmektedir" dedi.
Yarışmanın dört parkurdan oluştuğunu ifade eden Tanık, "1'inci parkur hızlı ve sütrelide engel geçişi ve atış olarak iki etaptan oluşmakta olup, parkurda yüksek nabız ile taktiksel atış becerileri ölçülmekte ve bayrak yarışı şeklinde icra edilmektedir. 2'nci parkur sıcak temas engelli koşu ve koordineli atış olarak iki etaptan oluşmakta olup, unsurun himayeli ilerleme ve atış becerileri ölçülmektedir. 3'üncü parkur gece avı da termal silah dürbünü ve gece görüş nişangahı ile atış ve gece şartlarında arazide hedef bulma olmak üzere iki etaptan oluşmaktadır. Unsurun gece şartlarında atış, harita okuma, arazide ilerleme ve hedef bulma becerileri ile kondisyonu ölçülmektedir. Dördüncü parkur büyük kapışma da üç etaptan oluşmaktadır. Parkurda mayın-el yapımı patlayıcı madde tespiti, yaralıya müdahale/tahliye ve av tüfeği atış becerileri ölçülmektedir" diye konuştu.
"Parkurlar göreve yönelik ihtiyaçları karşılamayı desteklemektedir. Rekabet ortamı, personelimizin kendi sınırlarını zorlamasını, yenilikçi taktikler geliştirmesini ve birbirinden öğrenme kültürünü güçlendirmesini sağlamaktadır. Bu yarışma, bireysel kapasitenin artırılmasını teşvik etmesinin yanında ‘bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür' gerçeğinden yola çıkarak, en zorlu şartlarda birinin eksiğini tamamlayarak, birbirlerini destekleyerek silah arkadaşlarının birlik ruhunu, azmini ve kararlılığını ortaya çıkarmakta, birlikler arası koordinasyonu artırmaktadır. Eğitimli, kararlı ve her şarta uyum sağlayabilen personelimizin sahada göstereceği üstün performans, göreve hazır olma kapasitemizle doğrudan ilişkilidir. Jandarma Genel Komutanlığı olarak vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için her zaman göreve hazır olduğumuzu belirtir, bu yarışmalarla elde edilen birikimin gerçek görev şartlarına personeli hazırlayarak, zinde ve diri olmasını sağladığını ifade etmek istiyorum."
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