İzmir'de nefes kesen gövde gösterisi! Foça'da 630 komando milli silahlarla ölümcül parkurlara girdi!

Yarışmanın dört parkurdan oluştuğunu ifade eden Tanık, "1'inci parkur hızlı ve sütrelide engel geçişi ve atış olarak iki etaptan oluşmakta olup, parkurda yüksek nabız ile taktiksel atış becerileri ölçülmekte ve bayrak yarışı şeklinde icra edilmektedir. 2'nci parkur sıcak temas engelli koşu ve koordineli atış olarak iki etaptan oluşmakta olup, unsurun himayeli ilerleme ve atış becerileri ölçülmektedir. 3'üncü parkur gece avı da termal silah dürbünü ve gece görüş nişangahı ile atış ve gece şartlarında arazide hedef bulma olmak üzere iki etaptan oluşmaktadır. Unsurun gece şartlarında atış, harita okuma, arazide ilerleme ve hedef bulma becerileri ile kondisyonu ölçülmektedir. Dördüncü parkur büyük kapışma da üç etaptan oluşmaktadır. Parkurda mayın-el yapımı patlayıcı madde tespiti, yaralıya müdahale/tahliye ve av tüfeği atış becerileri ölçülmektedir" diye konuştu.