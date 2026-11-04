  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir faili meçhul cinayet daha çözüldü! 40 kilometre taşımışlar! Arin Gölü’nde görsel şölen! Kış öncesi son misafirler geldi Merakla bekleniyor: Volkan Demirel de gelecek mi? İşte Emre Belözoğlu'nun ekibi İstanbul’da en çok nereli yaşıyor? İşte zirvedeki şehir Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu apar topar düğmeye bastı: Ayağının tozuyla gönderecek İzmir'de nefes kesen gövde gösterisi! Foça'da 630 komando milli silahlarla ölümcül parkurlara girdi! İbre yukarı döndü! Borsa güne yükselişle başladı Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır
Spor
4
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu apar topar düğmeye bastı: Ayağının tozuyla gönderecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu apar topar düğmeye bastı: Ayağının tozuyla gönderecek

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Samandıra’da değişiklikler yapma kararı aldı.

#1
Foto - Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu apar topar düğmeye bastı: Ayağının tozuyla gönderecek

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. 46 yaşındaki çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

#2
Foto - Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu apar topar düğmeye bastı: Ayağının tozuyla gönderecek

Fenerbahçe’de 2020-2021 sezonunda 10 maç olarak görev yapan Emre Belözoğlu ikinci kez sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev yapacak.

#3
Foto - Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu apar topar düğmeye bastı: Ayağının tozuyla gönderecek

Emre Belözoğlu’nun Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde değişiklikler yapma kararı aldığı ifade edildi. Samet Çayır’ın haberine göre Emre Belözoğlu, sağlık ekibi başta olmak üzere Samandıra’da birçok departmanda değişiklikler yapmayı planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya duyurdu: Türk uçakları peş peşe geri döndü
Gündem

Rusya duyurdu: Türk uçakları peş peşe geri döndü

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Türkiye'den kalkış yapan bazı uçakların geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.
15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'
Yerel

15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini 15 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, "Pişman değilim" ifadesin..
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Gündem

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber, Zorlu Holding tarafın..
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi
Spor

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi

Galatasaray, UEFA Şampyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Galatasaray yoluna 3 puanı alarak dev..
Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!
Avrupa

Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!

Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da yolcu uçaklarını hedef alan art arda bomba ihbarları Avrupa hava sahasını felç etti ve havalimanl..
Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı
Gündem

Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan usta gazeteci-yazar Ali Karahasanoğlu, S..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23