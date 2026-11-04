Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu apar topar düğmeye bastı: Ayağının tozuyla gönderecek
Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Samandıra’da değişiklikler yapma kararı aldı.
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Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Samandıra’da değişiklikler yapma kararı aldı.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. 46 yaşındaki çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe’de 2020-2021 sezonunda 10 maç olarak görev yapan Emre Belözoğlu ikinci kez sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev yapacak.
Emre Belözoğlu’nun Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde değişiklikler yapma kararı aldığı ifade edildi. Samet Çayır’ın haberine göre Emre Belözoğlu, sağlık ekibi başta olmak üzere Samandıra’da birçok departmanda değişiklikler yapmayı planlıyor.
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