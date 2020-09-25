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Aktüel Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.
Aktüel

Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:26:51 -
Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.
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