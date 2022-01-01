  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medyada hızla yayılıyor! “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel kuduracak
Gündem

Sosyal medyada hızla yayılıyor! “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel kuduracak

Sosyal medyada hızla yayılan video; Kur’an Kursları'nı hedef alan “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü CHP'li Özgür Özel'i kudurtacak türden.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:20:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti.

Kur'an Kursu için "Ortaçağ zihniyeti" dedi

Özel şu ifadeleri kullanmıştı: "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

“Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü kuduracak

Misvak Caps'in sosyal medya hesabından "Özgür Özel çıldırtma postu" başlığıyla yaptığı paylaşım, “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü CHP'li Özgür Özel'i kudurtacak türden.

Video Twitter'da beğeni ve paylaşım rekoları kırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabbim bu miniklerden razı olsun emsallerini çok eylesin amiinnn

Kötü düşünenler kötülükte kalır. Umrumda değiller!!!
  • Yanıtla

alper

özgür ozerler gibiler catlasda patlasa Allah nurunu tamlaycak geç bile kalındı çünkü batıda her kilisenin ilk okul öncesi kürekleri var hatta kimselere bağlı hastaneler var CHP ipler hdpler ve sadeciler kudursasda bu ülkeyi bu hainlere teslim edilmeyecektir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay