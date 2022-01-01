Sosyal medyada hızla yayılıyor! “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel kuduracak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti.

Kur'an Kursu için "Ortaçağ zihniyeti" dedi

Özel şu ifadeleri kullanmıştı: "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

“Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü kuduracak

Misvak Caps'in sosyal medya hesabından "Özgür Özel çıldırtma postu" başlığıyla yaptığı paylaşım, “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü CHP'li Özgür Özel'i kudurtacak türden.

Video Twitter'da beğeni ve paylaşım rekoları kırıyor.