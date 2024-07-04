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Spor Sosyal medyada gündem oldu! Arda Güler sordu ‘Bizim Çocuklar’ yanıtladı
Spor

Sosyal medyada gündem oldu! Arda Güler sordu ‘Bizim Çocuklar’ yanıtladı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 11:36:40 - 2024-07-04 11:36:39

Türkiye - Avusturya maçı öncesinde çekilen bir videoda Arda Güler'in takım arkadaşlarından tek tek skor tahmini alması sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımızda keyifler yerinde.

Çeyrek finale yükselen yıldızlarımızın keyifli anları da "Bizim Çocuklar" adlı resmi X hesabından paylaşılmaya devam ediliyor.

"2-1 bitecek" dedi yine bildi

Arda Güler, son videoda Avusturya maçından bir gün önce kamerayı eline alarak takım arkadaşlarına maçın skorunu sordu.

Takımdaki birçok futbolcunun genel olarak 2-0 ve 2-1 şeklinde skor tahmininde bulunması dikkat çekti.

Kullanıcılar, sosyal medyada "Demek ki hiçbir şey tesadüf değil. İçlerine doğmuş." şeklinde yorumda bulundu.
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