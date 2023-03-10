  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medyada gündem olan Sedat Peker paylaşımı
Gündem

Sosyal medyada gündem olan Sedat Peker paylaşımı

Suç örgütü suçundan hakkında kırmızı bülten çıkartılan Sedat Peker'in saat 23.30'da açıklama yapacağı duyuruldu. Gelişme sonrası Peker'in avukatı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 00:01:00 -
Sosyal medyada gündem olan Sedat Peker paylaşımı

Twitter'da Sedat Peker olduğunu iddiasıyla saat 23.30'da açıklama yapacağını duyuran bir kullanıcının yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da TT olan konu sonrası Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan açıklama geldi.

"Peker'in hesabıyla alakası yok"

Paylaşım yapan kullanıcının gönderisini alıntılayan Barkın, "Müvekkilim Sedat Peker'in dijital tecrit koşulları, bugün itibariyle, herhangi bir paylaşım yapmasına olanak vermemektedir. Bunu defalarca kez dile getirdik. Kaldı ki, on binlerce takipçisi olan aşağıdaki hesabın kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Peker konuşuyor FETÖ ses veriyor!
Peker konuşuyor FETÖ ses veriyor! "Açıklaması çok önemli"

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peker konuşuyor FETÖ ses veriyor! "Açıklaması çok önemli"

Sedat Peker'i referans alıp güle oynaya hakaret etmişlerdi! Zafer Partili yöneticilere
Sedat Peker'i referans alıp güle oynaya hakaret etmişlerdi! Zafer Partili yöneticilere "yerli ve milli Escobar" cezası

Siyaset

Sedat Peker'i referans alıp güle oynaya hakaret etmişlerdi! Zafer Partili yöneticilere "yerli ve milli Escobar" cezası

'Muhalefet etkin bir şekilde görüşmeli'
'Muhalefet etkin bir şekilde görüşmeli'

Siyaset

'Muhalefet etkin bir şekilde görüşmeli'

Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden kafasını çıkardı!
Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden kafasını çıkardı!

Gündem

Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden kafasını çıkardı!

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları

Siyaset

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları

Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok
Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok "iki mektubu" açıkladı

Gündem

Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok "iki mektubu" açıkladı

Heeyy mafya babası Sedat Peker.. Ne oluyor, şu Marina'da? Bir anlat da öğrenelim
Heeyy mafya babası Sedat Peker.. Ne oluyor, şu Marina'da? Bir anlat da öğrenelim

Gündem

Heeyy mafya babası Sedat Peker.. Ne oluyor, şu Marina'da? Bir anlat da öğrenelim

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23