Sosyal medyada gündem olan Sedat Peker paylaşımı

Twitter'da Sedat Peker olduğunu iddiasıyla saat 23.30'da açıklama yapacağını duyuran bir kullanıcının yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da TT olan konu sonrası Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan açıklama geldi.

"Peker'in hesabıyla alakası yok"

Paylaşım yapan kullanıcının gönderisini alıntılayan Barkın, "Müvekkilim Sedat Peker'in dijital tecrit koşulları, bugün itibariyle, herhangi bir paylaşım yapmasına olanak vermemektedir. Bunu defalarca kez dile getirdik. Kaldı ki, on binlerce takipçisi olan aşağıdaki hesabın kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.