Sosyal medyada çocukları porno tuzağına düşürmek isteyen şahıs yakalandı Samsun’da sahte sosyal medya hesabı açarak 10 yaşından büyük çocukları porno tuzağına düşürmek istediği iddia edilen şahıs, sanal devriye polisleri tarafından yakalandı.

Samsun’da sahte sosyal medya hesabı açarak 10 yaşından büyük çocukları porno tuzağına düşürmek istediği iddia edilen şahıs, sanal devriye polisleri tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye polisleri, internet ortamında sahte Twitter hesapları açarak 10 yaşından büyük çocukları ağına düşürmeye çalışan E.Ö.’yü (57) iş yerinde kıskıvrak yakaladı. Şahsın çalıştığı çay ocağında ve yalnız yaşadığı evinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Gözaltına alınan S.Ö.’nün açtığı iki adet sahte Twitter hesabından çocuk pornosu görüntüleri paylaştığı, başka hesaplardan çocuk pornosu görüntüleri istediği ve yaşı küçük kız çocukları ile cinsel birliktelik yaşamak istediğini belirttiği, aynı zamanda aktif pasif olarak seks deneyimini de Twitter hesaplarından paylaştığı tespit edildi. emniyetteki sorgulanması tamamlanan E.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.