Sosyal medyada cevap yağmuru! Instagram'ın avukatlığına soyunan Ekrem'e ayar

RECEP YEŞİL

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'dan Instagram'a erişim engeliyle ilgili, "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı." açıklaması yapıldı.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken, engelin ne kadar süreceğinize ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti. Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Heniyye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Ekrem, Instagram'ın avukatlığına soyundu

Fondaş gazetecileri Roma'ya götüren yandaş şarkıcıları ise paraya boğan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya çöplüğü Instagram'ın avukatlığına soyundu.

X hesabından açıklama yapan İmamoğlu'nun laf salatası şu şekilde:

Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı.

Vatandaştan ayarı yedi!

İşçilerinin sigorta primini bile ödemekten aciz olan CHP'li Ekrem'e SGK'ya 3,3 milyar TL borç takarken Instagram'ın avukatlığına soyunması vatandaşların tepkisini çekti.

Vatandaşlar ayar verdikleri İmamoğlu'na görevlerini hatırlattı. İş o paylaşımlardan bazıları:

İstanbulluların parasıyla yandaş gazetecileri Roma'ya götürdü

CHP'li Ekrem İmamoğlu aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi CHP yandaşı gazeteciler Roma'ya götürmüştü.

Yanan İETT otobüslerine, yolda kalan metrobüslere ve arızalanan metrolara mahkum bırakılan İstanbulların parasını çarçur eden ekip sırıtarak böyle boz vermişti.