Sosyal medyada büyük beğeni topladı! CHP'ye animasyonlu gönderme
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın İzmir projeleri animasyonla anlatıldı. Kısa animasyonda CHP'ye ince göndermeler vardı.
Yıllarca CHP'li Başkanlar tarafından ihmal edilen İzmir için devreye giren Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 11 başlıkta şehir için projelerini açıkladı. Aynı zamanda Hamza Dağ'ın sosyal medyada gündem olan animasyonunda İzmir'deki sorunlar mizahi bir şekilde ele alınarak CHP'ye göndermelerde bulundu.
Hamza Dağ'ın İzmir projeleri şöyle:
Ulaşılabilir İzmir
Sosyal Belediyeciliği ile Eşsiz İzmir
Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir
Dönüşümüyle Eşsiz İzmir
Turizmiyle Eşsiz İzmir
Eğitim Ve İstihdamıyla Eşsiz İzmir
Akıllı Şehircilik
Sağlık Altyapısıyla Eşsiz İzmir
Tarımıyla Eşsiz İzmir
Spor Altyapısıyla Eşsiz İzmir
Kültürüyle Eşsiz İzmir
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