Sosyal medyada bir köpeğin hayrete düşüren görüntüsü! Böylesini görmediniz...
Sosyal medyada bir köpeğin videosu izleyenleri hayrete düşürdü.
Videoda köpek ile sahibi ve yaşlı bir kadının yiyecek yediği anlar yer aldı.
Köpeğin sahibi köpeğe yiyecek uzatırken, köpek patileriyle yaşlı kadına vermesini ister gibi onu işaret etti.
Köpeğin sahibi elindeki yiyeceği yaşlı kadına uzatıp, geri çektikten sonra kendisi yedi.
Köpeğin o anlarda kızarak gösterdiği tepki sosyal medyada viral oldu.
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