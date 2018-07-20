Sosyal medya sosyalleştirmiyor

Uzman Psikolog ve Psikoterapist Tamer Karaokçu, yaptığı araştırma sonucuna göre sosyal medya kullanımının süresi artıkça özgüvenin düştüğünü söyledi. Sosyal medyayı hiç kullanmayan bireylerin özgüven düzeylerinin her zaman sosyal medya kullananlara göre çok daha yüksek olduğunu belirten Karaokçu, “Nadiren sosyal medya kullananların ve hiç kullanmayanların özgüven düzeylerinin, sıklıkla kullananlara oranla çok daha yüksek çıktığı da elde edilen sonuçlardan biri. Günde 1 saatten az sosyal medya kullanan kişilerin özgüven düzeyi 4 saatten fazla kullananlara kıyasla çok daha yüksek düzeyde. Şu bir gerçek ki, sosyal medyayla fazla haşır neşir olmayan bireyler sosyal ilişkilerinde daha başarılı ve kendine güvenen bir karakter geliştirmekteler” ifadelerini kullandı.

KULLANIM SÜRESİ ARTTIKÇA ÖZGÜVEN DÜŞÜYOR

Karaokçu, insanların iletişim kurmak, anlamak ve anlaşılmak istemelerinin çok doğal olduğunu vurgulayarak, “Araştırmamda elde ettiğim en önemli sonuç sosyal medya kullanım süresi arttıkça özgüven düzeyinin düştüğü gerçeğidir. Sosyal medyada kullandığımız iletişim biçimi duygu ve hislerimizi paylaşmamıza izin vermediği gibi iletişim yeteneklerimizi köreltiyor ve kendimize güvenimizi düşürüyor. Sosyal medyayı daha az kullanan bireyler ise tabiri caizse anı yaşıyor, sosyal yaşamlarına daha iyi adapte olup, kendilerine daha çok güveniyorlar. Özgüven, bireyin sağlıklı bir sosyal yaşam kurması açısından çok önemli. Bu gibi problemler yaşayan bireylerin daha kontrollü sosyal medya kullanmasında, gerçek yaşamda sosyalleşip etkinliklere katılmasında fayda var. Ayrıca problemini çözmede zorluk yaşayan kişiler alanında uzman psikolog ve psikoterapistler ile görüşüp yardım alabilir.” dedi.