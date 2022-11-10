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Gündem Sosyal medya hesabından duyurdular! Cübbeli Ahmet Hoca'dan üzen haber
Gündem

Sosyal medya hesabından duyurdular! Cübbeli Ahmet Hoca'dan üzen haber

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, programlarının iptal edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 17:41:00 - 2022-11-10 17:47:13
Sosyal medya hesabından duyurdular! Cübbeli Ahmet Hoca'dan üzen haber

 Yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca'nın rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca'nın yakınları, bu akşam yapılması planlanan programının iptal edildiğini belirtirken, sevenlerinden dua istedi:

Cübbeli Hoca, bir ilaç alerjisi sebebiyle hastânede tedâvî görmekte olduğu için bu akşam yapılması planlanan sohbet yerine Hocamızın daha önce Muğla'da yaptığı çok mühim bir sohbet saat 20.30'da ilk kez yayınlanacaktır. Tüm sevenlerine selâmları var, duâlarınızı eksik etmeyin.

 

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