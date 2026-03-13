Sosyal medya fenomenini acı sonu

Olay, gece saatlerinde Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre katıldığı bir yarışma programının ardından tanınan Ayşegül Eraslan'a ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Eraslan'ın sosyal medya hesabından kanlı bir not paylaştığı öğrenildi. Genç kadının paylaşımlarında 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok. Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazdığı öğrenildi.

Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.