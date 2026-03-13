  • İSTANBUL
Sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı!
Giriş Tarihi:

Sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı!

Milli ve manevi değerlerimize dil uzatmayı "şov" sanan, kutsal başörtüsünü LGBT sapkınlığına meze yapmaya kalkan sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı.

#1
Foto - Sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı!

Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

#2
Foto - Sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı!

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatları da hazır bulundu.

#3
Foto - Sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı!

Savunma yapan Övüç, söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini öne sürdü. Eyleminde bir art niyetinin olmadığını iddia eden Övüç, yanlış anlaşıldığı için özür diledi. Övüç, videoyu Şubat 2024'te çekip, kapatılan Instagram hesabından paylaştığını söyledi.

#4
Foto - Sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı!

Bahse konu videoyu paylaştığı eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını belirten Övüç, yeni hesabında ise takım elbiseli paylaşımlar yaptığını kaydetti.

#5
Foto - Sosyal medya müptezeli Murat Övüç için karar çıktı!

Övüç, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

