Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...
Selma Savcı

Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Bu havaların geçiş döneminde mutlaka bir uzmana gitmeli ve takviyelerle çocuklarımızı korumalıyız.

#1
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Çocuklarda inatçı seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları ve geçmek bilmeyen grip, sinüzit riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar bu konuda ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

#2
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, çocuklarda görülen ve bir türlü iyileşmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarının ardından gelişebilecek sinüzit riskine dikkat çekti.

#3
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Dr. Yurtseven, özellikle uzun süren hastalık tabloları sonrası ortaya çıkan bu tehlikeye karşı ebeveynlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Ailelerin bazı belirtileri dikkate alması gerektiğini söyleyen Yurtseven, "Çocuklarda burun akıntısının koyu kıvamlı ve renk değiştiren bir hal alması, ateşin uzun sürmesi, büyük çocuklarda alın ve yüz bölgesinde dolgunluk hissi ile birlikte baş ağrısı olması durumunda sinüzitten şüpheleniriz" dedi.

#5
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Bazı çocukların sinüzit açısından daha yüksek risk taşıdığını dile getiren Yurtseven, özellikle geniz eti bulunan, alerjik rahatsızlığı olan ve sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

#6
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Çocukların tedavisinin yapılış şekli ile de bilgiler veren Yurtseven, "Çocukların yaşına ve şikayetine göre tedaviler yapılmaktadır.

#7
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Burun açma, temizleyici spreyler kullanılması bol bol sıvı alması ve uygun görülen antibiyotiğin reçete edilmesi önemlidir. Bu durumu olan çocukların çocuk hekimine başvurması gerekiyor.

#8
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

Tedavi edilmemiş sinüzitler olabiliyor. Düzenli bir çocuksa, kontrolleri yapılmıyorsa, burun temizliğine dikkat edilmiyorsa, kapalı alanlarda sigara dumanına çok maruz kalıyorlarsa bu insanlarda ki sinüzit tedavisinin iyileşmesi gecikir ve devam eden bir başka durum olabilir.

#9
Foto - Bu haber olay olacak! Çocuklarda renkli burun akıntısı varsa doktora koşun...

O zaman ilgili bölümlere kulak, burun ve boğaz, çocuk doktoruna veya yetişkin doktorlarına başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
