Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı!

İşgalci İsrail, Güney Lübnan’daki hukuksuz varlığını genişletirken, bölge halkını sistematik bir göçe zorluyor. "Gazze Modeli" adı verilen kirli stratejiyle sivil altyapıyı ve hastaneleri hedef alan saldırganlar, Lübnan’ı adeta bir enkaz yığınına çevirmeyi amaçlıyor. Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana yerinden edilen masumların sayısı 780 bine ulaştı.

Sağlık altyapısını da felç eden siyonist terörü, sadece son 10 günde 634 kişiyi şehit etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işgalci ordunun tehditleri sebebiyle 5 hastane ve 49 sağlık merkezinin kapısına kilit vurulduğunu duyurdu.

Siyonistlerin "İleri Savunma" Yalanı ve İşgal Planı

Daha önce yapılan ateşkes anlaşmalarına rağmen bölgeden çekilmeyen soykırımcı ordu, şimdi "ileri savunma" bahanesiyle Lübnan topraklarındaki işgal noktalarını 18’e çıkardı. Siyonist Parlamento (Knesset) üyeleri, pervasızca Lübnan’ın ulusal altyapısını ve hükümet binalarını vurma tehdidinde bulunurken, işgal medyasında saldırıların kısa sürmeyeceği ve sınırın Litani Nehri’ne kadar kaydırılmak istendiği açıkça yazılıyor.

"Gerçek Vaat 4": İşgal Başkenti ve Üsler Hedefte!

Siyonistlerin bu barbarlığına karşılık Hizbullah ve İran İslam Cumhuriyeti’nden tokat gibi bir yanıt geldi. Devrim Muhafızları ve Hizbullah, ortaklaşa yürüttükleri "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında işgal altındaki topraklarda 50’den fazla stratejik noktayı vurdu.

Hizbullah’ın başlattığı "El-Asf el-Me’kûl" operasyonuyla:

Kiryat Şmona ve Nahariya yerleşim yerleri füze yağmuruna tutuldu.

ve yerleşim yerleri füze yağmuruna tutuldu. Hayfa’daki askeri sanayi tesisleri ve Mesgav üssü onlarca füzeyle sarsıldı.

üssü onlarca füzeyle sarsıldı. İşgal ordusunun kuzey komutanlığı karargahı olan Dado üssü ve çevresindeki askeri noktalar nitelikli roketlerle vuruldu.

Cephede Gerilla Taktikleri: Siyonistler Çaresiz

İşgal ordusunun tüm teknolojik üstünlüğüne rağmen Hizbullah, güneyde gerilla savaşına geri dönerek siyonist zırhlılarını durduruyor. Küçük birimler halinde hareket eden ve iletişim cihazı kullanmayarak işgalciyi kör eden direniş güçleri, her komutan için dört yedek atayarak emir-komuta zincirini koruyor. Siyonist kaynaklar, ağır kayıplara rağmen direnişin kırılmadığını ve Hizbullah’ın elit Rıdvan Birlikleri’nin sahada aktif olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.