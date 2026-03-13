Afrika'nın bağrından yükselen Ak Parti sesi: Senegalli komedyen izleyenleri kırdı geçirdi!

Genç komedyen, Afrika halkının Türkiye'ye olan bakış açısını anlatırken hem güldürdü hem de düşündürdü. Afrika'da insanların gözünün kulağının Türkiye'de olduğunu belirten komedyen, "Bizim orada Türkiye siyasetini artık çok takip ediyorlar. Hani Türkiye kurtulursa bizi de kurtaracak diye bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Babamın ideolojisini Türkiye'de çözdüm: "Öz babam Ak Partiliymiş!"

Kendi ailesinden verdiği örneklerle salonu kahkahaya boğan komedyen, babasının Türkiye'ye olan ilgisini şu sözlerle aktardı:

"Babamın ideolojik olarak bir yere yerleştiremiyordum tam. Sonra Türkiye’ye gelip bir süre yaşadıktan sonra şunu fark ettim; benim babam, öz babam Ak Partiliymiş! Vallahi bak... 'Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor' cümlesini ilk babamdan duydum ben."

CHP her yerde muhalefet: "Afrika'nın köyünde bile başarmış!"

Senegalli genç, CHP'nin "Ne işimiz var Afrika'da?" söyleminin kıtada nasıl bir yankı uyandırdığını da ihmal etmedi. Babasının bu söylemlere verdiği tepkiyi anlatan komedyen, CHP'nin muhalefet becerisine dair şu espriyi patlattı:

"CHP orada da muhalefet olmayı başardı. Afrika'nın bilmem neyin köyünde bile... Babamın kulağına 'Ne işimiz var Afrika'da' sözü gitmiş, durduk yere çıldırıyor 'Nasıl yani, ne demek' diye. Bizim orada su sırasında beklerken CHP'nin Türkiye'de iktidarda olduğu dönemleri hatırlatıyorlar!"

Senegalli komedyenin bu samimi ve eğlenceli performansı, Türkiye’nin gönül coğrafyasındaki karşılığını mizah yoluyla en güzel şekilde özetlemiş oldu.