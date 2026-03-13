Gaffar Yakınca’dan Nevşin Mengü’ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı?

Programda Nevşin Mengü’nün son yazısını masaya yatıran Gaffar Yakınca, satır aralarına gizlenen zehirli mesajları kamuoyuna ifşa etti. Yakınca, Mengü’nün kullandığı dilin tesadüf olmadığını belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Düşünmeyin bugün köşe yazısında bunu yazmış... Bu şu demek, bu şu demek! Bunlar öyle 'benim fikrim' denilerek geçiştirilecek şeyler değil. Hepsi bir merkezden düğmeye basılmış gibi aynı dili konuşuyor." Yakınca: “Hangi İranlı ile görüştün de bu yazıyı yazdın?” diye sordu.

Batı fonlu medya ve yerli işbirlikçiler

Yakınca, Türkiye’nin bölgesel güç olma yolunda attığı adımlardan rahatsız olan dış odakların, içerideki kalemşörleri aracılığıyla nasıl bir manipülasyon yürüttüğünü anlattı. Özellikle savunma sanayii ve dış politika konularında Türkiye’nin tezlerini zayıflatmaya çalışan Mengü gibi isimlerin, halkın özgüvenine suikast düzenlediğini belirtti.

Gaffar Yakınca’nın bu "tokat gibi" açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken; vatandaşlar, Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı ağzı kullanan sözde gazetecilere yönelik tepkilerini dile getirdi.