Gaffar Yakınca'dan Nevşin Mengü'ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı?
Gaffar Yakınca’dan Nevşin Mengü’ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı?

Ülke TV ekranlarında yayınlanan "Sıradışı" programında, gazeteci-yazar Gaffar Yakınca, her fırsatta Batı’nın borazanlığını yapan ve milli menfaatlerin karşısında saf tutan Nevşin Mengü’nün kirli ajandasını deşifre etti. Mengü’nün köşe yazılarını ve açıklamalarını tek tek analiz eden Yakınca, bu ifadelerin masum bir gazetecilik faaliyeti değil, planlı bir algı operasyonu olduğunu vurguladı.

Programda Nevşin Mengü’nün son yazısını masaya yatıran Gaffar Yakınca, satır aralarına gizlenen zehirli mesajları kamuoyuna ifşa etti. Yakınca, Mengü’nün kullandığı dilin tesadüf olmadığını belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Düşünmeyin bugün köşe yazısında bunu yazmış... Bu şu demek, bu şu demek! Bunlar öyle 'benim fikrim' denilerek geçiştirilecek şeyler değil. Hepsi bir merkezden düğmeye basılmış gibi aynı dili konuşuyor." Yakınca: “Hangi İranlı ile görüştün de bu yazıyı yazdın?” diye sordu.

Batı fonlu medya ve yerli işbirlikçiler

Yakınca, Türkiye’nin bölgesel güç olma yolunda attığı adımlardan rahatsız olan dış odakların, içerideki kalemşörleri aracılığıyla nasıl bir manipülasyon yürüttüğünü anlattı. Özellikle savunma sanayii ve dış politika konularında Türkiye’nin tezlerini zayıflatmaya çalışan Mengü gibi isimlerin, halkın özgüvenine suikast düzenlediğini belirtti.

Gaffar Yakınca’nın bu "tokat gibi" açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken; vatandaşlar, Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı ağzı kullanan sözde gazetecilere yönelik tepkilerini dile getirdi.

