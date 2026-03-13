İzmir'de seküler terör! Ramazan ayında öz evladını rakı masasına oturttu!

Mübarek Ramazan Ayı'nda, İzmir’de vuku bulan hadise Kemalist/laik/seküler zihniyetin çirkin yüzünü bir kez daha tescil etti. 53 yaşındaki B.K. isimli mahluk, üç yaşındaki masum evladını rakı sofrasına oturtarak bu iğrenç manzarayı sosyal medyada ifşa etti

İzmir Emniyeti’nin takibi neticesinde Karabağlar’da yakalanan müptezeli, yargı makamları adli kontrol şartıyla salıverdi. Adaletin “müsamahakâr” tutumu neticesine bu mahluk, elini kolunu sallayarak hala toplumun içinde gezebiliyor.

Masum bir sabiyi kadehlerin ve kirli dumanların ortasına atan bu kafa yapısı, toplumun mukaddesatına düşman bir tortudur. Kendi evladını zehirlemeyi çağdaşlık zanneden bu sefil anlayış, batı hayranlığının insanı getirdiği son raddedir. Bu rezalete sessiz kalmak, geleceğin ifsadına ortak olmaktır. Toplumun manevi dokusunu parçalayan bu mahluklar, sosyal bünyedeki en büyük kanserdir.

***

Ruh sağlığı yerinde olmayan, kendi evladını içki sofrasına meze yapan bir şahsın babalık vasfını devam ettirmesi, toplumun geleceğine atılmış bir dinamittir. Bu rezalete karşı devletin ve toplumun alması gereken acil önlemler şunlardır:

Devlet koruması ve acil müdahale

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki birimler vakit kaybetmeksizin devreye girmelidir. Söz konusu çocuk, bu karanlık ortamdan ve müptezel babanın elinden söküp alınmalıdır. ciddi bir psikolojik yıkıma da sebep olmuştur. Bu sebeple çocuğun acilen devlet korumasına alınarak rehabilite edilmesi zorunluluktur.

Velayet hakkının İptali

Bir baba, evladını korumak ve onu nezih bir ortamda yetiştirmekle mükelleftir. Masum bir sabiyi alkol batağına iten bu şahıs, babalık haklarını kendi elleriyle çöpe atmıştır. Hukuki merciler, Medeni Kanun’un ilgili maddelerini en sert şekilde işleterek bu mahlukun velayet hakkını tamamen elinden almalıdır. Çocuğun istikbali, bu zihniyetin insafına bırakılmayacak kadar kıymetlidir.

Ağır ceza istemi

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, vicdanları yaralayan bir hukuk garabetidir. Kendi çocuğunu zehirleyen ve bu rezaleti sosyal medyada yayarak toplumsal ahlakı ifsad eden bu tipolojiye hapis cezası verilmesi şarttır. Bu tür "örneklerin" toplumda çoğalmaması için caydırıcı müeyyideler uygulanmalıdır. Esaret altındaki bir çocuğun kurtuluşu, ancak o caninin parmaklıklar ardına gönderilmesiyle mümkündür.

Manevi imar

Bu mesele sadece hukuki bir dava olarak kalmaktadır. Bu tür profillerin türemesine sebep olan batıcı, seküler ve maneviyattan kopuk yaşam tarzı topyekûn reddedilmelidir. Aile kurumu, kutsallığını koruyan bir kale olarak yeniden inşa edilmelidir. Cemiyet, bu tür aşağılık davranış sergileyenleri dışlamalı ve sosyal bir tecrit uygulamalıdır.