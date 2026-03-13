"Geçilmez" efsanesi çöktü: İsrail'in 'Demir Kubbesi' delik deşik!

İsrail’in yıllardır bir "güvenlik kalkanı" olarak pazarladığı Demir Kubbe sistemi, büyük bir sarsıntı yaşıyor. Son füze saldırıları sırasında savunma hattının delinmesi, siyonist rejimin askeri mimarisindeki derin boşlukları tekrar tartışmaya açtı. İsrail basınında geniş yankı bulan haberler, özellikle radar ve erken uyarı mekanizmalarının hedef alınmasının savunma ağını felç ettiğini ortaya koydu

Radarlar hedefte

İran’ın misilleme operasyonları, Demir Kubbe’nin çok sayıda füzeyi aynı anda karşılama kapasitesini zorlayarak sistemin alarm vermesine sebep oldu. Haaretz gazetesinin analizine göre, saldırıların ilk aşamasında erken uyarı sistemlerinin devre dışı bırakılması, Demir Kubbe’nin etkinliğini büyük oranda kırdı.

Sistemin en büyük zafiyeti ise ekonomik ve teknik sürdürülebilirlik noktasında düğümleniyor. Yaklaşık 64 milyon dolar değerindeki bir bataryanın, düşük maliyetli insansız hava araçları (İHA) tarafından imha edilme riski, askeri uzmanları endişeye sevk ediyor. Mevcut sistem, sadece füzelere karşı odaklandığı için farklı türdeki hava saldırıları karşısında koruma işlevini yitiriyor.

"Düşman saaflarımızı biliyor"

Eski İsrail Hava Savunma Şefi Ran Koçav, sistemin teknik yetersizliklerini açık bir dille itiraf etti. Koçav’a göre, 100 bin dolarlık mütevazı bir İHA, milyonlarca dolarlık savunma bataryasını saf dışı bırakma potansiyeline sahip. İran'ın bu yapısal zayıflıkları stratejik bir avantaja dönüştürdüğünü vurgulayan emekli general, hava savunma yeteneklerinin etkisizleşmesi durumunda İsrail’in savunmasız kalacağını belirtti.

Koçav, Demir Kubbe’nin özellikle şu tehditler karşısında çaresiz kaldığını ifade etti:

"Uzun menzilli balistik füzeler, alçaktan uçan insansız hava araçları, tanksavar füzeleri ve makineli tüfek mermileri"

ABD destekli savunma hattı sarsıldı

Saldırıların etkisi sadece İsrail topraklarıyla sınırlı kalmayıp bölgedeki ABD askeri varlığına da uzandı. İran’ın, Katar’da bulunan ve İsrail’e veri sağlayan ABD radar sistemini hedef alması, savunma reflekslerini ciddi şekilde yavaşlattı. Erken uyarı süresinin kısalması, füzelerin imha edilme oranını düşürdü. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde konuşlu bulunan ABD’ye ait THAAD sisteminin darbe alması, bölgedeki kolektif savunma kalkanının gedikler verdiğini kanıtladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın "Demir Kubbe bir ironiye dönüştü" şeklindeki çıkışı, sahadaki durumu özetler nitelikte. Kalibaf, uygulanan yoğun füze stratejisinin düşman radarlarını "kör etme" amacı taşıdığını ve bu stratejinin başarıya ulaştığını savundu. Bu durum, siyonist rejimin teknolojik üstünlük iddiasının sahada ağır bir yenilgiye uğradığını gösteriyor.