  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu! Büyük kayıp veriyor: ABD'ye ait askeri uçak komşu ülkeye düştü! Adıyaman'a füze düştü! Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması! Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası! Hürmüz'ün etkisi ekonomileri vurdu! ABD'den Rus petrolü kararı AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem 13 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 13 Mart 1970: Şefik Arvasî'nin vefatı (Bediüzzaman’ın Talebesi) İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!
Dünya Umman’da dron düştü! 2 kişi öldü
Dünya

Umman’da dron düştü! 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Umman’da dron düştü! 2 kişi öldü

Umman tarafından yapılan açıklamada Sohar eyaletinde bir dronun düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

İran'ın, ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme saldırıları devam ediyor. Umman tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Sohar eyaletinde bir dronun düştüğü kaydedildi. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, al-Awahi sanayi alanına bölgesine düştüğü ve 2 yabancı işçinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

Dünya

ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

Senatör dayanamadı patladı: "ABD neden savaşta!"
Senatör dayanamadı patladı: “ABD neden savaşta!”

Dünya

Senatör dayanamadı patladı: “ABD neden savaşta!”

İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu
İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu

Gündem

İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu

Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı!
Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı!

Ekonomi

Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23