Umman’da dron düştü! 2 kişi öldü
Umman tarafından yapılan açıklamada Sohar eyaletinde bir dronun düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
İran'ın, ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme saldırıları devam ediyor. Umman tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Sohar eyaletinde bir dronun düştüğü kaydedildi. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, al-Awahi sanayi alanına bölgesine düştüğü ve 2 yabancı işçinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı belirtildi.