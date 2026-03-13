İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu

Haberdeki çarpıcı detaylara göre, İran'ın günlük petrol ihracatı yaklaşık 2.1 milyon varil seviyesine ulaştı. Bu rakamın, çatışmaların başlamasından önceki döneme göre daha yüksek olması dikkat çekti. Dünyanın dev denizcilik şirketleri güvenlik gerekçesiyle bölgedeki faaliyetlerini tamamen durdururken, İran bağlantılı tankerlerin boğazdan hiçbir engelle karşılaşmadan geçmeye devam etmesi sevkiyatın ana damarını oluşturdu.

Adres yine Çin: Milyonlarca varil akmaya devam ediyor

Gemi takip şirketlerinden gelen veriler, bu devasa sevkiyatın rotasını da netleştirdi. 28 Şubat’ta (10 Mart) başlayan sıcak çatışma sürecinden bu yana:

En az 11.7 milyon varil İran ham petrolü Hürmüz Boğazı'nı geçti.

limanlarına doğru yol aldı. Bölgedeki diğer aktörler lojistik krizle boğuşurken, İran'ın bu stratejik su yolunu aktif kullanması küresel enerji dengelerinde yeni bir tartışma başlattı.

Batılı kaynaklar, Hürmüz'deki kısıtlamaların sadece belirli ülkelere yansıdığını, İran ve iş birliği yaptığı ülkeler için ise ticaretin hız kesmeden sürdüğünü belirtiyor.