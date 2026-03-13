10 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Zehra babası tarafından katledildi!

Eskişehir’in Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden ve henüz hayatının baharında olan 13 yaşındaki Zehra 2 Mart 2026 tarihinde "biraz hava alacağım" diyerek evinden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp müracaatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu; sokak sokak, mahalle mahalle küçük kızı aradı.

Günlerce süren bekleyiş, maalesef Türkiye’yi yasa boğan korkunç bir itirafla son buldu.

Öz babası canına kıydı, bahçeye gömdü!

Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda küçük Zehra’nın cansız bedeni, Aşağıkartal Mahallesi’nde babasına ait olduğu belirlenen bir bahçede toprağa gömülü vaziyette bulundu. Evladını acımasızca hayattan koparan babanın, minik kızı öldürdükten sonra bahçeye gömdüğü ve ardından aynı bahçede yaşamına son verdiği belirlendi.

"Baba" diyerek sığındığı el, sonu oldu

Bir çocuğun en güvenli limanı olması gereken "baba" ocağının mezara dönüştüğü bu vahşet, bölge halkını derin bir yasa boğdu. Masum bir canın, en yakını tarafından hunharca katledilmesi toplumda infiale neden oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından baba ve kızının cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, bu korkunç dramın perde arkasında yatan nedenleri aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.