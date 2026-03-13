  • İSTANBUL
TESK uyardı: Ara tatil ve bayram trafiğine dikkat: Geçtiğimiz ramazan bayramında trafikte 79 can kaybı yaşandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda trafikte 79 can kaybı yaşandığını belirterek vatandaşları uyardı.

Okulların ara tatili ile Ramazan Bayramı’nın birleştiğini ve geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı tatilinde 79 vatandaşın trafik kazası sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl Ramazan bayramıyla ara tatil birleştiriliyor. Geçen yılki gibi herhalde yine 9-10 gün olacak. Dolayısıyla insanlar memleketlerini ziyaret edecekler. Hem arabaların bakımını, periyodik bakımını, aynı şekilde yine kendi sağlıklarını, uzun yolculuklarla, aileyle birlikte çıkacakları için yine trafik ışıklarını, yine bu arada kendilerinin sakin bir şekilde uykularını aldığı hatta ara bölümlerde dinlenmek suretiyle riske girmemeleri lazım. Biliyorsunuz bu tatillerde, bayramlarda, her yıl insanlar bayramı tam böyle şevkiyle kutlamak istiyor ama biliyorsunuz ki trafik kazalarından onlarca insanımız hem maddi zarar, hem ölümlü kazalar, hem de yaralanmalar çok oluyor. Bunun için yine çok dikkat etmek lazım” dedi.

“ORUÇ TUTAN SÜRÜCÜLER DİNLENMEDEN YOLA ÇIKMAMALI”

Okulların ara tatili ve Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesi ile yola çıkacaklara uyarılarda bulunan Palandöken, “Yaklaşık 15 milyona yakın öğrencimiz var ülkemizde. Bunların hepsi tatil. Kendi memleketlerine gidecekler var. Aynı şekilde köylerine, aynı şekilde annelerinin, babalarının olduğu bölgelere gidecekler. Dolayısıyla trafikte bir hareketlik olacak. Bu hareketlerde de tabii en önemlisi bu kör noktalara dikkat etmek. Kullandıkları araçların istiap haddini aşacak, görüşü engelleyecek şekilde doluluk oranlarını tespit etmeleri lazım. Her ne kadar insanlar tabii bir bayramda esnaf olarak dükkanlarına almış oldukları mallar, çikolata, şekerleme veya giysilerde, seyahatlerde, uzun tatillerde, büyük şehirlerde de bir boşalma söz konusu oluyor. Ama önemli olan geçen yıl 79'a yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. Onlarca, binlerce insan yaralandı. Tabii maddi hasarı bir tarafa koyun ama insanların o bayram sevinci kaza neticesinde yapamamış oldular. Bunun için hem araçta hem kendilerinin trafiğe çıkarken yorgun olmamaları lazım. Biliyorsunuz bir taraftan da Ramazan ayımız. İnsanlar biraz daha huşu içerisindeler. Dolayısıyla yorgunlukları var. Gitme sevinçleri var. Kavuşma heyecanları var. Bunları üst üste koyduğunuz zaman esnaf açısından da tabii yollardaki, bu dükkanlardaki alışveriş kadar seyri sefer yaptıkları güzergahlar da harcıyorlar” diye konuştu.

“GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ DİNLENME MOLALARINA DİKKAT EDİLMELİ”

Dinlenme molalarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Dolayısıyla inşallah kazasız belasız hem ara tatil, hem bu ara tatille birlikte birleştirilen Ramazan bayramının birlikte mutlu bir şekilde yuvarlarına dönmeyi Allah nasip eder diyoruz. Ama aman çok dikkat edin. Bu tabii çok önemli. Bu trafik meselesi her yıl can alıyor. Onun için hem dikkatinizi hem aracınızın bakımını hem de söylediğim gibi tabii güzergahlardaki o dinlenme molalarınızı dikkat edin diyoruz. Hayırlı şimdiden bayramlar diliyoruz. İnşallah ki kazasız belasız bir seyahat olur düşüncesiyle. Herkese iyi bayramlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

