CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

İşte bu olay üzerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yarış atlarını çaldırdığını gündeme getiren CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in sözleri gündeme geldi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, geçtiğimiz günlerde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde değeri 100 milyon lirayı bulan yarış atlarının kayıp olduğunu Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada gündeme getirmişti. Alaycı bir dil kullanan CHP’li Alp, “Sayın Başkanım, atlar çalınmış demek istemiyorum ama atlar kayıp yani. Bakana soru önergesi veriyorum atlar nerede diyorum, iki aydır atları çaldırdığını da itiraf edemiyor. Atların akıbeti araştırılsın efendim” şeklinde konuşmuştu.

“SAYIN VEKİLİM, ARADIĞINIZ YARIŞ ATLARI BULUNDU GALİBA”

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmanın at etinden yapıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in yarış atlarının çalındığına ilişkin Meclis’te yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede” diye yazdı.