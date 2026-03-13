'İstiklal Marşı’na Aykırı Kanunlar İptal Edilmeli' Çağrısı!

Yazar Faruk Köse, İstiklal Marşı'nın sadece millî bir simge değil, Anayasa'nın 3. maddesiyle güvence altına alınmış "amir" bir hukuk normu olduğunu savundu. Köse, 4. madde gereği değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen Marş’ın, bu statüsüyle tüm yasal düzenlemeler üzerinde bağlayıcı bir üst norm niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Anayasal Bir Zorunluluk: Kanunlar Marşın Ruhuna Uygun Olmalı

Hukuki perspektife göre, Anayasa’nın 11. maddesi uyarınca hiçbir kanun Anayasa’ya aykırı olamaz.

İstiklal Marşı da Anayasa’nın değiştirilemez bir hükmü olduğu için, yürürlükteki tüm yasaların, idari düzenlemelerin ve yargı kararlarının marşın sözüne, ruhuna ve mesajına uygun olması gerektiği belirtiliyor.

Marşın içeriğiyle çelişen yasaların ise Anayasa Mahkemesi tarafından derhal iptal edilmesi ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından revize edilmesi gerektiği savunuluyor.

Milli Mücadele Ruhu ve Gelecek Vizyonu

İstiklal Marşı’nın, toplumu geçmişteki köklerinden koparmadan geleceğe taşıyan bir perspektif sunduğu vurgulanıyor.

Marşın sadece konjonktürel bir metin olmadığı, millî mücadelenin hangi kriterler ve değerler üzerine inşa edildiğini gösteren özel bir belge olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda, marşın özünde yer alan temel ilkeler şöyle sıralanıyor:

Mutlak hürriyet ve sadece Allah’a kulluk esası

Kelime-i Şehadet’in devletin ve ülkenin üzerinde ebedi bir amir hüküm olması

Hayatın ve yasaların bu manevi dinamiklere göre düzenlenmesi

Batı medeniyetinin maddi gücüne karşı, toplumun imanından kaynaklanan manevi gücün korunması

“İptal Yetkisi Olanlar Harekete Geçmeli”

İstiklal Marşı’na aykırı düzenlemelerle hak ihlaline uğrayanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve gerekirse tazminat müessesesinin işletilmesi gerektiği de dile getirilen öneriler arasında yer alıyor.

Milletvekillerine, temsil ettikleri milletin inanç ve kimlik değerlerine sahip çıkma borcu hatırlatılırken, mevcut yasaların marşın ruhuna uygunluğunun denetlenmesi isteniyor.

Konuyla ilgili şüphesi olanlar için ise “referandum” önerisi sunuluyor. Halkın, “Yasalar İstiklal Marşı’na uygun olsun mu?” sorusuna vereceği yanıtın, yasal düzenlemeler için belirleyici bir irade olabileceği ifade ediliyor.

Samimiyet Testi

Anayasa’ya sahip çıktığını iddia eden tüm kesimlere çağrıda bulunularak, İstiklal Marşı’nın içerdiği “yalnızca Allah’a kul olmak” ve “hayatı kelime-i şehadet esaslarına göre düzenlemek” gibi ana mesajların yasalara yansıtılması noktasında samimiyetlerini göstermeleri bekleniyor.

Marşın ruhuna aykırı her türlü icraatın, anayasal bir zorunluluk gereği ayıklanması gerektiğinin altı çiziliyor.

Mirat Haber